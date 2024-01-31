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15:21, 31 января 2024 года В Орловской области спасли мужчину, провалившегося в колодец Инцидент произошел в селе Ждимир Знаменского района.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Знаменском районе Орловщины 31 января спасатели вызволили мужчину из колодца. Экстренные службы вызвали очевидцы в 09.20. Самостоятельно пострадавший выбраться не сумел.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, сотрудники пожарно-спасательной части были на месте уже через десять минут. Мужчина 40 лет был в колодце глубиной шесть метров, вода заполнила колодец на треть.



– По счастливой случайности он упал туда не головой вниз, что спасло ему жизнь, - пояснил начальник караула ПСЧ-22 Дмитрий Братченков.



Из-за малого диаметра колодца Дмитрий Братченков самостоятельно спустился в колодец, а наверху его страховали коллеги. Для спасательной операции понадобилась веревка, карабин и штурмовая лестница.



– От длительного пребывания в холодной воде мужчина настолько ослабел, что спасательную веревку на него удалось надеть только с третьего раза. Приложив максимум усилий, огнеборцы вытащили гражданина из колодца. Поднять мужчину на поверхность пожарным помогли прибывшие медики и сотрудники полиции. Пострадавшего сразу укутали теплым одеялом, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.



Вся спасательная операция завершилась в течение 15 минут. Затем мужчину доставили в больницу для медобследования.





Сергей Силаев



