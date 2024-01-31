среда 31.01.2024 19:32:25 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

15:21, 31 января 2024 года

В Орловской области спасли мужчину, провалившегося в колодец

Инцидент произошел в селе Ждимир Знаменского района.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Знаменском районе Орловщины 31 января спасатели вызволили мужчину из колодца. Экстренные службы вызвали очевидцы в 09.20. Самостоятельно пострадавший выбраться не сумел.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, сотрудники пожарно-спасательной части были на месте уже через десять минут. Мужчина 40 лет был в колодце глубиной шесть метров, вода заполнила колодец на треть.

По счастливой случайности он упал туда не головой вниз, что спасло ему жизнь, - пояснил начальник караула ПСЧ-22 Дмитрий Братченков.

Из-за малого диаметра колодца Дмитрий Братченков самостоятельно спустился в колодец, а наверху его страховали коллеги. Для спасательной операции понадобилась веревка, карабин и штурмовая лестница.

От длительного пребывания в холодной воде мужчина настолько ослабел, что спасательную веревку на него удалось надеть только с третьего раза. Приложив максимум усилий, огнеборцы вытащили гражданина из колодца. Поднять мужчину на поверхность пожарным помогли прибывшие медики и сотрудники полиции. Пострадавшего сразу укутали теплым одеялом, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Вся спасательная операция завершилась в течение 15 минут. Затем мужчину доставили в больницу для медобследования.


Сергей Силаев
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.