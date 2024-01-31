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14:30, 31 января 2024 года Орловские каратисты завоевали 19 медалей на Всероссийских соревнованиях Награды воспитанники спортшколы "Орел-Карат" привезли из Санкт-Петербурга.



Фото: Олег Кошелев

Орловские каратисты отлично выступили на Всероссийских соревнованиях "Невский факел" в Санкт-Петербурге. Ребята завоевали 19 медалей - шесть золотых, семь серебряных и шесть бронзовых - и заняли третье место в общекомандном зачете.



- Молодцы! Заслуженный результат! Горжусь!, - поблагодарил своих воспитанников директор ДЮСШ "Орел-Карат" Олег Кошелев.



Всего в соревнованиях "Невский факел" участвовали 1100 каратистов из 30 регионов России.





Сергей Мерцалов



