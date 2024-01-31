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14:00, 31 января 2024 года В орловском павильоне гости выставки "Россия" смогут проконсультироваться у врачей День здоровья пройдет 2 февраля.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Орловская область 2 февраля предоставит возможность желающим проконсультироваться с медицинским психологом, пройти осмотри у стоматолога и онколога. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.



Помимо этого, на в орловском павильоне пройдут мастер-классы "Здоровое питание", "Найди витамины" и занятия по выявлению нитратов в продуктах. Желающим в игровой форме расскажут о базовых принципах питания, важности витаминов в жизни человека.





Сергей Силаев



