В Орловской области оштрафовали москвича на 200 тысяч за подкуп
Мужчина действовал в интересах знакомого.
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В Орловской области представителя бизнесмена осудили за коммерческий подкуп. Доказательства против жителя города Москвы собирал следственный комитет.
Следствие и суд установили, что осужденный в мае 2023 года передал руководителю конструкторского отдела одной из компаний Орла 55 тысяч рублей. Так мужчина пытался наладить долгосрочные взаимовыгодные финансово-хозяйственные отношения, сообщилив СУ КС РФ по Орловской области.
– Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей, - отметили в ведомстве.