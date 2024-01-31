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13:25, 31 января 2024 года В Орловской области оштрафовали москвича на 200 тысяч за подкуп Мужчина действовал в интересах знакомого.



Фото: архив

В Орловской области представителя бизнесмена осудили за коммерческий подкуп. Доказательства против жителя города Москвы собирал следственный комитет.



Следствие и суд установили, что осужденный в мае 2023 года передал руководителю конструкторского отдела одной из компаний Орла 55 тысяч рублей. Так мужчина пытался наладить долгосрочные взаимовыгодные финансово-хозяйственные отношения, сообщили в СУ КС РФ по Орловской области.



– Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей, - отметили в ведомстве.





Сергей Силаев



