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12:30, 31 января 2024 года Орловщина вошла в тройку по росту доходов бюджета среди регионов Черноземья Показатель составил 55,2%.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Эксперты "Абирег" сравнили доходную часть бюджетов регионов Черноземья за последние пять лет. Орловская область заняла третье место.



Аутсайдер - Курская область с ростом бюджета в 27,4% за пятилетку. Бюджет Орловской области пять лет назад составлял 35,12 миллиарда, а сегодня - 54,5 миллиарда. Рост составил 55,2%, отмечают аналитики.



На втором месте расположилась Воронежская область, доходы которой выросли с 108,5 до 173,5 миллиарда рублей. Лидером стала Липецкая область. В этом регионе доходы бюджета составили 66,6% - они увеличились с 62,2 до 103,6 миллиарда рублей.





Сергей Силаев



