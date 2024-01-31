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10:50, 31 января 2024 года Орловцы отправили бойцам СВО хлеб, испеченный своими руками Оборудование удалось купить за счет пожертвований прихожан одного из храмов.







Прихожане Крестовоздвиженского храма города Мценска испекли хлеб и отправили его участникам специальной военной операции. Оборудование для выпекания приобрести удалось за счет пожертвований.



Солдаты получили 70 буханок ржаного хлеба. Рецепт в секрете не держат, его делают все с "любовью и молитвой". На следующей неделе очередная партия отправится к воинам.



– В первый раз испекли и потом, наверное, сарафанное радио сработало. Уже несколько раз мы пекли хлеб, в начале февраля ждем заказ, чтобы испечь еще, - поделилась орловчанка Елена Голубева.





Сергей Силаев



