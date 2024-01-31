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10:31, 31 января 2024 года Орловцы смогут получить приборы непрерывного мониторинга глюкозы Полторы тысячи систем распределят между детьми с диабетом.



Фото: архив "Вестей"

В медучреждения Орловской области начали поступать системы непрерывного мониторинга глюкозы. Они предназначены для детей с диабетом первого типа в возрасте от 4 до 17 лет. Получить приборы можно будет бесплатно.



Региональный депздрав подписал приказы о распределении систем между больницами области. Получить их родители смогут в поликлинике по месту прикрепления. Для этого нужно соответствующее назначение от детского эндокринолога или педиатра.



- Для детей в возрасте от 0 до 2 лет, страдающих сахарным диабетом 1 типа, сохраняется право на получение меры социальной поддержки по предоставлению компенсации родителям части расходов на оплату стоимости расходных материалов к системам НМГ, - пояснили в пресс-службе правительства Орловской области.







Ольга СУПОНЕВА



