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10:16, 31 января 2024 года

Общественный совет при орловском заксобрании возглавил Андрей Пашин

Первый проректор ОГУ занял пост 30 января.

Фото: пресс-служба Орловского облсовета

В Орловском облсовете избрали нового председателя Общественного совета. Возглавил совещательный орган первый проректор ОГУ Андрей Пашин.

Ранее Общественный совет возглавлял Валерий Савин, но полномочия он с себя сложил. 30 января голосованием на пост председателя был избран Пашин. 

Общественный совет при областном Совете народных депутатов начал свою работу 7 лет назад, в январе 2017 года. 

- За этот период Общественный совет принимал активное участие в разработке проектов законов Орловской области и проектов постановлений Орловского областного Совета народных депутатов, в их обсуждении, - отметил спикер регионального заксобрания Леонид Музалевский. 


Ольга СУПОНЕВА
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