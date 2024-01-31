Общественный совет при орловском заксобрании возглавил Андрей Пашин
Первый проректор ОГУ занял пост 30 января.
Фото: пресс-служба Орловского облсовета
В Орловском облсовете избрали нового председателя Общественного совета. Возглавил совещательный орган первый проректор ОГУ Андрей Пашин.
Ранее Общественный совет возглавлял Валерий Савин, но полномочия он с себя сложил. 30 января голосованием на пост председателя был избран Пашин.
Общественный совет при областном Совете народных депутатов начал свою работу 7 лет назад, в январе 2017 года.
- За этот период Общественный совет принимал активное участие в разработке проектов законов Орловской области и проектов постановлений Орловского областного Совета народных депутатов, в их обсуждении, - отметил спикер регионального заксобрания Леонид Музалевский.