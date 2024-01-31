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10:16, 31 января 2024 года Общественный совет при орловском заксобрании возглавил Андрей Пашин Первый проректор ОГУ занял пост 30 января.



Фото: пресс-служба Орловского облсовета

В Орловском облсовете избрали нового председателя Общественного совета. Возглавил совещательный орган первый проректор ОГУ Андрей Пашин.



Ранее Общественный совет возглавлял Валерий Савин, но полномочия он с себя сложил. 30 января голосованием на пост председателя был избран Пашин.



Общественный совет при областном Совете народных депутатов начал свою работу 7 лет назад, в январе 2017 года.



- За этот период Общественный совет принимал активное участие в разработке проектов законов Орловской области и проектов постановлений Орловского областного Совета народных депутатов, в их обсуждении, - отметил спикер регионального заксобрания Леонид Музалевский.





Ольга СУПОНЕВА



