Орловский священник крестил бойца в зоне СВО

Таинство крещения совершил протоиерей Василий Иванов.
Фото: Орловская митрополия
Протоиерей Василий Иванов по благословлению митрополита Орловского и Болховского Тихона совершил таинство Крещения в зоне проведения специальной военной операции. Членом церкви пожелал стать воин Виктор.
Митрополит Орловский и Болховский Тихон поздравил бойца с важным событием в жизни и пожелал ему духовного возрастания, сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.
– На фронте Таинство Крещения происходит всегда по-особому и осознанно, - отметил протоиерей Василий Иванов.