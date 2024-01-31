Главная » Новости



9:30, 31 января 2024 года В Орловской области снизилась преступность в общественных местах Показатель упал на 27%.



Фото: пресс-служба правительства региона

Ситуацию с обеспечением правопорядка в ушедшем 2023 году обсудили на координационном совещании в областной администрации 30 января. Его провел губернатор Андрей Клычков.



– Одно из ключевых направлений нашей совместной работы - сохранение внутренней стабильности, развитие экономики, социальной сферы, защита граждан, - отметил глава региона.



В 2023 году количество зарегистрированных преступлений снизилось на 3,5% и составило 7,9 тысячи. Было совершено меньше убийств, разбойных нападений, грабежей, краж и угонов машин, чем в 2022 году. Преступность в общественных местах снизилась на 26,5%. Почти на 18% меньше преступлений совершено на территории региона в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в пресс-службе областного правительства.



– В ходе проведения выборов Президента России наша задача - максимально обеспечить в области общественную безопасность и стабильность, - подытожил губернатор.





Сергей Силаев



