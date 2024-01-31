среда 31.01.2024 08:36:44 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

8:00, 31 января 2024 года

В Орловской области стартует конкурс "Тургеневская девушка-2024"

Участие могут принять конкурсантки от 16 до 22 лет.

Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Орловский областной центр народного творчества совместно с департаментом культуры региона начал принимать заявки на участие в конкурсе "Тургеневская девушка - 2024". Конкурс пройдет с 1 февраля по 28 апреля 2024 года.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, участие могут принять девушки 16-22 лет (2002-2008 года рождения), проживающие в Орле и Орловской области. Конкурс интеллекта и творчества будет проводиться в два этапа: для участия в первом нужно не позднее 1 марта 2024 года представить в оргкомитет (302002, г. Орел, ул. Советская, д. 29, БУКОО «Орловский областной центр народного творчества», e-mail: dosugoocnt@yandex.ru) следующие конкурсные материалы:

• заявка на участие;
• заполненный и подписанный бланк на обработку персональных данных участницы конкурса;
• фотографии участницы (портрет и фото в полный рост);
• конкурс "Визитная карточка": конкурсантка должна представить себя, рассказать о своих увлечениях, мечтах, устремлениях, кратко - о любимом произведении Ивана Тургенева или о героине того или иного рассказа;
• конкурс "Тургенев ПРО движение": видеопрезентация ТОП-5 интересных литературных маршрутов в Орловской области.

28 апреля 2024 в Орле жюри выберет обладательницу звания "Тургеневская девушка-2024".


Сергей Силаев
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.