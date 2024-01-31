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8:00, 31 января 2024 года В Орловской области стартует конкурс "Тургеневская девушка-2024" Участие могут принять конкурсантки от 16 до 22 лет.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Орловский областной центр народного творчества совместно с департаментом культуры региона начал принимать заявки на участие в конкурсе "Тургеневская девушка - 2024". Конкурс пройдет с 1 февраля по 28 апреля 2024 года.



Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, участие могут принять девушки 16-22 лет (2002-2008 года рождения), проживающие в Орле и Орловской области. Конкурс интеллекта и творчества будет проводиться в два этапа: для участия в первом нужно не позднее 1 марта 2024 года представить в оргкомитет (302002, г. Орел, ул. Советская, д. 29, БУКОО «Орловский областной центр народного творчества», e-mail: dosugoocnt@yandex.ru) следующие конкурсные материалы:



• заявка на участие;

• заполненный и подписанный бланк на обработку персональных данных участницы конкурса;

• фотографии участницы (портрет и фото в полный рост);

• конкурс "Визитная карточка": конкурсантка должна представить себя, рассказать о своих увлечениях, мечтах, устремлениях, кратко - о любимом произведении Ивана Тургенева или о героине того или иного рассказа;

• конкурс "Тургенев ПРО движение": видеопрезентация ТОП-5 интересных литературных маршрутов в Орловской области.



28 апреля 2024 в Орле жюри выберет обладательницу звания "Тургеневская девушка-2024".





Сергей Силаев



