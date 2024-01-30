Андрей Клычков встретился с олимпийской чемпионкой Марией Киселевой
Беседа прошла в областной администрации.
Фото: пресс-служба правительства региона
Губернатор Орловской области Андрей Клычков 30 января встретился с трехкратной олимпийской чемпионкой по синхронному плаванию Марией Киселевой. Стороны обсудили развитие спорта в регионе.
– В нашей области очень разноплановые спортсмены. Очень сильна школа акробатики, художественная гимнастика. Как ни удивительно очень развиты зимние виды спорта: бобслей, скелетон, хоккей, - рассказал Андрей Клычков.
Глава региона также рассказал о том, что в последние годы в области развивается пляжный волейбол, футбол, водные виды спорта, строится новая спортивная инфраструктура. Мария Киселева подчеркнула важность проводимой работы.