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21:00, 30 января 2024 года Орловское предприятие производит 35 тонн сыра в сутки Производство планируют увеличить на треть.







Орловское предприятие, где производят сыр, смогло автоматизировать практические все процессы. В этом помог национальный проект "Производительность труда".



Современное оборудование, установленное на заводе, самостоятельно подсчитывает, сколько литров молока привезли и переработали. Однако контроль качества по-прежнему в руках человека. Проба для исследования берется на каждом этапе производства, цена ошибки – 1200 килограммов.



– У нас процесс автоматизирован полностью. Здесь ведется учет ингредиентов, которые добавляются в котлы, и смесь списывается. Анализ проводится сразу при поступлении смеси, - объясняет сыродел Марина Фетисова.



При вводе завода в работу автоматизация обошла стороной цех упаковки. Здесь приходилось многое делать вручную. Проблему решил национальный проект "Производительность труда".



Сейчас производительность составляет 35 тонн в сутки, к началу 2025 мощность планируют увеличить до 50 тонн.





Анна Вайсергисер



