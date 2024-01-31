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18:00, 30 января 2024 года

В Орловской области начал работу сервис "Мобильный избиратель"

Благодаря ему проголосовать на мартовских выборах смогут все желающие.



Орловцы, которые с 15 по 17 марта не будут находиться по месту жительства, смогут отдать голос на президентских выборах. Для этого нужно зарегистрироваться на тот избирательный участок, рядом с которым жители региона будут во время выборов.

Сервис "Мобильный избиратель" запущен именно для того, чтобы те, кто будут в командировке, в гостях, на учебе или службе, могли высказать свое мнение.

Переписываться можно не только за пределы нашего региона, а и в другой населенный пункт на территории Орловской области, где в дни голосования избиратель будет находиться, - пояснила председатель избирательной комиссии Орловской области Лилия Пиняева.

Помимо сервиса "Мобильный избиратель", орловцы могут воспользоваться порталом Госуслуг, а также подать заявление в территориальную или любую участковую избирательную комиссию. Обо всех способах подробнее расскажет Анна Вайсергисер.


Анна Вайсергисер
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