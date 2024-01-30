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17:00, 30 января 2024 года В Орле выступил известный вьетнамский пианист Концерт состоялся на сцене детской школы искусств имени Кабалевского.



Фото: пресс-служба администрации Орла

Известный вьетнамский пианист, выпускник Московского государственного института Культуры и Нижегородской Государственной консерватории в классе профессора Щербакова Фам Нгок Занг выступил в Орле. Талантливый музыкант исполнил на фортепиано шедевры великих композиторов: Бетховена, Равеля и Дебюсси. Как сообщили в пресс-службе орловской мэрии, концерт посетили более 180 ценителей классической музыки и обладатели Пушкинской карты.



Отметим, что вьетнамский музыкант является лауреатом и победителем Международных и Всероссийских конкурсов среди пианистов. В настоящее время Фам Нгок Занг работает ассистентом-стажером доцента Карпухина в Московской Государственной Консерватории.





Сергей Мерцалов



