В Орле разбирают главную городскую елку

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14:30, 30 января 2024 года
В Орле разбирают главную городскую елкуИдет демонтаж и других новогодних декораций.
Фото: Сергей Силаев
Орловцы прощаются с главной елкой до следующего Нового года. В городе идет демонтаж и других праздничных декораций.
Так, рабочие разбирают световые конструкции на площади и улице Ленина. В других районах города, как и в центре, тоже предстоит разобрать праздничный декор.
Напомним, что в этом году на праздники Орел был украшен новыми декорациями: приобрести праздничное облачение для регионального центра удалось благодаря нацпроекту "Туризм".
Ольга СУПОНЕВА
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