Главная » Новости



14:30, 30 января 2024 года В Орле разбирают главную городскую елку Идет демонтаж и других новогодних декораций.



Фото: Сергей Силаев

Орловцы прощаются с главной елкой до следующего Нового года. В городе идет демонтаж и других праздничных декораций.



Так, рабочие разбирают световые конструкции на площади и улице Ленина. В других районах города, как и в центре, тоже предстоит разобрать праздничный декор.



Напомним, что в этом году на праздники Орел был украшен новыми декорациями: приобрести праздничное облачение для регионального центра удалось благодаря нацпроекту "Туризм".





Ольга СУПОНЕВА



