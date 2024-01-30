Главная » Новости



12:30, 30 января 2024 года В Орле презентовали проекты благоустройства скверов Гуртьева и Бунина Презентация прошла на заседании общественной комиссии.



Фото: пресс-служба правительства региона

Скверы Бунина и Гуртьева стали лидерами рейтингового голосования, которое проводилось в рамках нацпроекта Жилье и городская среда. В 2024 году территории получили приоритетное право на благоустройство.



Презентация прошла на заседании общественной комиссии. Заместитель генерального директора ТСК Альянс Ольга Воронина рассказала, как будут выглядеть скверы после работы. Во время презентации представили основные элементы благоустройства, сообщили в пресс-службе областного правительства.





По словам архитекторов, при разработке проекта сквера Гуртьева предварительно были изучены архивные материалы, отражающие облик общественного пространства. При этом разработчики отталкивались и от современных реалий. Например, сеть тропинок повторяет планировку сквера, отраженную на старых фотографиях.







Сергей Силаев



