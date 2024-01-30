В Орловской области продолжают разрабатывать программу развития сферы образования
Этим занимается профильный департамент.
Фото: архив сайта "Вести-Орел"
Губернатор Орловской области Андрей Клычков 29 января в ходе прямого эфира в соцсетях сообщил, что в регионе продолжается работа над программой развития сферы образования. Концепция направлена на обеспечение доступности образования, укрепление семейных ценностей и повышение привлекательности региона для молодежи.
Для формирования бренда программы и узнаваемости направлений в области объявили конкурс на разработку логотипов и эмблем. Участие могут принять школьники старше 12 лет и студенты.
– Ведем активную работу по созданию бренда программы развития сферы, уже прислано более 170 предложений, - подытожил глава региона.