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12:00, 30 января 2024 года В Орловской области продолжают разрабатывать программу развития сферы образования Этим занимается профильный департамент.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Губернатор Орловской области Андрей Клычков 29 января в ходе прямого эфира в соцсетях сообщил, что в регионе продолжается работа над программой развития сферы образования. Концепция направлена на обеспечение доступности образования, укрепление семейных ценностей и повышение привлекательности региона для молодежи.



Для формирования бренда программы и узнаваемости направлений в области объявили конкурс на разработку логотипов и эмблем. Участие могут принять школьники старше 12 лет и студенты.



– Ведем активную работу по созданию бренда программы развития сферы, уже прислано более 170 предложений, - подытожил глава региона.





Сергей Силаев



