Андрей Клычков 5 февраля проведет пресс-конференцию
Мероприятие пройдет в Фундаментальной библиотеке ОГУ.
Фото: архив сайта "Вести-Орел"
Губернатор Орловской области Андрей Клычков 5 февраля ответит на вопросы журналистов в центре "Точка кипения" на площадке Фундаментальной библиотеки Орловского государственного университета. Мероприятие стартует в 15.00.
Для участия в пресс-конференции журналистам необходимо аккредитоваться по ссылке. Вопросы принимаются на электронную почту ksm@adm.orel.ru. Аккредитация и сбор вопросов будет проводиться до 12.00 31 января, сообщили в пресс-службе областного правительства.
Будет проводиться прямая трансляция в социальных сетях.