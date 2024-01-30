Юным орловцам вручили паспорта

14-летние жители Мценского района получили свои первые паспорта граждан РФ. Главный документ молодежи вручили представители "Движения первых" и сотрудники полиции. Вместе с паспортами ребятам передали брошюры с текстом Конституции Российской Федерации.
Подростки пообещали хранить верность России, быть достойными гражданами, преданно служить Отечеству, защищать интересы, безопасность и независимость Родины. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области, завершилось торжественное мероприятие под звуки Государственного гимна РФ.