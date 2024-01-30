вторник 30.01.2024 17:14:48 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

7:30, 30 января 2024 года

Более восьми тысяч орловцев получают повышенную пенсию

Надбавка предусмотрена за многолетний труд в сельском хозяйстве.

Фото: "Вести-Орел"

В 2024 году в Орловской области 8 047 человек получают повышенную пенсию за работу в сельском хозяйстве. Такая мера соцподдержки предусмотрена для неработающих пенсионеров, которые не менее 30 лет трудились в сфере сельского хозяйства.

Как сообщили в социальном фонде РФ по Орловской области, учитывается работа по определенным профессиям и должностям. Список утвержден федеральным правительством. 

В их числе трактористы-механизаторы, мастера машинного доения, слесари по ремонту сельскохозяйственных машин. При этом период работы в колхозе, совхозе, крестьянском хозяйстве, сельхозартели, на машинно-тракторных станциях и межколхозных предприятиях на территории РФ до 1 января 1992 года включается в стаж в сельском хозяйстве вне зависимости от наименования специальности или должности, - сообщили в социальном фонде РФ по Орловской области.

Размер сельской доплаты составляет 25% от фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости или инвалидности. Средний размер пенсии с доплатой в регионе – 28 156 рублей.




Сергей Силаев
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.