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7:30, 30 января 2024 года Более восьми тысяч орловцев получают повышенную пенсию Надбавка предусмотрена за многолетний труд в сельском хозяйстве.



Фото: "Вести-Орел"

В 2024 году в Орловской области 8 047 человек получают повышенную пенсию за работу в сельском хозяйстве. Такая мера соцподдержки предусмотрена для неработающих пенсионеров, которые не менее 30 лет трудились в сфере сельского хозяйства.



Как сообщили в социальном фонде РФ по Орловской области, учитывается работа по определенным профессиям и должностям. Список утвержден федеральным правительством.



– В их числе трактористы-механизаторы, мастера машинного доения, слесари по ремонту сельскохозяйственных машин. При этом период работы в колхозе, совхозе, крестьянском хозяйстве, сельхозартели, на машинно-тракторных станциях и межколхозных предприятиях на территории РФ до 1 января 1992 года включается в стаж в сельском хозяйстве вне зависимости от наименования специальности или должности, - сообщили в социальном фонде РФ по Орловской области.



Размер сельской доплаты составляет 25% от фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости или инвалидности. Средний размер пенсии с доплатой в регионе – 28 156 рублей.









Сергей Силаев



