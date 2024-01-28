Три машины столкнулись в Советском районе Орла, есть пострадавший

Дорогу не поделили "Нива", "Ауди" и "Лада".

ДТП произошло около восьми утра. По информации пресс-службы УМВД России по Орловской области, столкновение допустил водитель внедорожника "Нива Шевроле". Мужчина вел машину со стороны улицы Андрианова, в районе дома 79 по Октябрьской он столкнулся со встречной "Ауди". От удара "Ауди" отбросило в легковушку "Лада Калина", которая ехала в правом ряду.

- В результате ДТП телесные повреждения получил водитель автомобиля "Нива Шевроле", после оказания медицинской помощи отпущен. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, - сообщили в ведомстве.