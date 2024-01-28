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18:30, 27 января 2024 года

Орловским росгвардейцам вручили госнаграды

Недавно силовики вернулись из зоны проведения СВО.

Фото: пресс-службы Управления Росгвардии по Орловской области

Руководитель регионального Управления Росгвардии Сергей Ольшанский вручил государственные награды своим сотрудникам, вернувшимся из зоны СВО. Торжественная церемония состоялась во время еженедельного построения личного состава. Росгвардейцам присвоили очередные специальные звания.

Полковник Ольшанский поблагодарил коллег за преданность служебному долгу и проявленное личное мужество. 

- Залогом успешного выполнения боевых задач является не только ваш профессионализм, но и повсеместная поддержка бойцов родными, близкими, сослуживцами и согражданами, - сказал он.

С начала конфликта более двухсот военнослужащих и сотрудников территориального Управления Росгвардии отмечены госнаградами, в том числе медалями Суворова и Жукова, медалями ордена "За заслуги перед Отечеством", медалями "За спасение погибавших", "За отличие в охране общественного порядка" и другими. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.


Сергей Мерцалов
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