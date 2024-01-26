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18:00, 26 января 2024 года

Советника орловского губернатора Лежнева прооперировали

Все прошло успешно.

Фото: тг-канал Сергея Лежнева

Советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева прооперировали, он находится в медучреждении. Об этом сообщил сам Лежнев в аудиосообщении в телеграм-канале.

Отдельно хочу поблагодарить наших медиков, спасибо им огромное за то внимание, которое мне уделили. И особенно тем людям, которые меня прооперировали. Все на высшем уровне, скажу честно, я был удивлен, у меня нет болей, - сказал Лежнев.

Советник выразил надежду на то, что в ближайшее время его выпишут и он снова займется доставкой гуманитарных грузов. Лежнев добавил, что на следующей неделе бойцам СВО планируют привезти пару автомобилей.

Десятки сообщений от земляков, солдат. Лечиться можно сколько угодно, но нужно возвращаться, - подытожил советник.


Сергей Силаев
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