Главная » Новости



18:00, 26 января 2024 года Советника орловского губернатора Лежнева прооперировали Все прошло успешно.



Фото: тг-канал Сергея Лежнева

Советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева прооперировали, он находится в медучреждении. Об этом сообщил сам Лежнев в аудиосообщении в телеграм-канале.



– Отдельно хочу поблагодарить наших медиков, спасибо им огромное за то внимание, которое мне уделили. И особенно тем людям, которые меня прооперировали. Все на высшем уровне, скажу честно, я был удивлен, у меня нет болей, - сказал Лежнев.



Советник выразил надежду на то, что в ближайшее время его выпишут и он снова займется доставкой гуманитарных грузов. Лежнев добавил, что на следующей неделе бойцам СВО планируют привезти пару автомобилей.



– Десятки сообщений от земляков, солдат. Лечиться можно сколько угодно, но нужно возвращаться, - подытожил советник.





Сергей Силаев



