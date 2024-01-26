Советника орловского губернатора Лежнева прооперировали

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18:00, 26 января 2024 года
Советника орловского губернатора Лежнева прооперировалиВсе прошло успешно.
Фото: тг-канал Сергея Лежнева
Советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева прооперировали, он находится в медучреждении. Об этом сообщил сам Лежнев в аудиосообщении в телеграм-канале.
– Отдельно хочу поблагодарить наших медиков, спасибо им огромное за то внимание, которое мне уделили. И особенно тем людям, которые меня прооперировали. Все на высшем уровне, скажу честно, я был удивлен, у меня нет болей, - сказал Лежнев.
Советник выразил надежду на то, что в ближайшее время его выпишут и он снова займется доставкой гуманитарных грузов. Лежнев добавил, что на следующей неделе бойцам СВО планируют привезти пару автомобилей.
– Десятки сообщений от земляков, солдат. Лечиться можно сколько угодно, но нужно возвращаться, - подытожил советник.
Сергей Силаев