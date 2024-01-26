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18:30, 26 января 2024 года Поставщика конструкций для орловских медучреждений привлекли к ответственности Он сорвал сроки контракта.



Фото из архива

Прокуратура Орловского округа провела проверку и установила, что в августе 2023 года между Плещеевской ЦРБ и компанией "Универсал 36" был заключен контракт на поставку быстровозводимых модульных конструкций. Согласно контракту, поставка и монтаж должны были завершиться до конца октября 2023 года, однако контракт исполнили лишь 19 декабря.



Прокуратура возбудила дело об административном нарушении. В результате подрядчика привлекли к ответственности за неисполнение обязательств по контракту, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.





Сергей Силаев



