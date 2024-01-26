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19:00, 26 января 2024 года Орловский учебный центр занятости выделит места для членов семей бойцов СВО Отучиться можно будет по нескольким направлениям.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Учебный центр занятости Орловской области в 2024 году выделит свободные места в учебных группах для бесплатного обучения членов семей участников СВО. Пройти обучение можно по следующим направлениям: специалист по информационным ресурсам, бухгалтер, документационное обеспечение работы с персоналом, специалист по маникюру, педикюру, шугарингу, частный охранник четвертого разряда.



Как сообщил тг-канал "Телеграммы из Орла", обучение будет проходить за счет средств центра. Помимо этого, члены семей участников специальной военной операции смогут получить бесплатные парикмахерские услуги, а также услуги по ремонту одежды.





Сергей Силаев



