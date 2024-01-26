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Главная » Новости

19:30, 26 января 2024 года

В Орловской области с 2017 года на благоустройство потратили три миллиарда рублей

В порядок приведены несколько сотен общественных и дворовых территорий.

Фото: архив

С 2017 года на благоустройство орловских дворов и общественных мест выделили более трех миллиардов рублей. Такие данные в студии ЦУР привел глава департамента по проектам развития территорий Орловской области Андрей Карпов.

За этот период в регионе привели в порядок 220 общественных территорий и большое количество дворов. При выборе места для работы приоритет отдается мнению жителей населенного пункта. Орловцы активно голосуют при выборе места благоустройства.

После благоустройства общественной или дворовой территории предусмотрен гарантийный срок обслуживания объектов – не менее 3-х лет. Несмотря на это и самим жителям необходимо бережно относиться к благоустроенным пространствам, - отметил Карпов.


Сергей Силаев
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