В Орловской области с 2017 года на благоустройство потратили три миллиарда рублей
В порядок приведены несколько сотен общественных и дворовых территорий.
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С 2017 года на благоустройство орловских дворов и общественных мест выделили более трех миллиардов рублей. Такие данные в студии ЦУР привел глава департамента по проектам развития территорий Орловской области Андрей Карпов.
За этот период в регионе привели в порядок 220 общественных территорий и большое количество дворов. При выборе места для работы приоритет отдается мнению жителей населенного пункта. Орловцы активно голосуют при выборе места благоустройства.
– После благоустройства общественной или дворовой территории предусмотрен гарантийный срок обслуживания объектов – не менее 3-х лет. Несмотря на это и самим жителям необходимо бережно относиться к благоустроенным пространствам, - отметил Карпов.