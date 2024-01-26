Орловские приставы заставили работодателя выплатить 670 тысяч сотрудникам
Зарплату задержали 12 специалистам.
Фото: "Вести-Орел"
Вмешательство орловских судебных приставов помогло получить заработную плату жителям Новосильского района. К сотрудникам ведомства обратились 12 человек.
Как сообщилив УФССП по Орловской области, организация-должник была банкротом, когда возбуждалось производство. В результате проверки пристава стало известно, что у должника есть дебиторская задолженность, после чего дебитору выставили требования, которые он исполнил.
В итоге деньги поступили на счет приставов, а затем переведены орловцам. В 2023 году приставы восстановили права работников этого предприятия на 4,5 миллиона рублей.