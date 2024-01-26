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14:00, 26 января 2024 года

Орловские приставы заставили работодателя выплатить 670 тысяч сотрудникам

Зарплату задержали 12 специалистам.

Фото: "Вести-Орел"

Вмешательство орловских судебных приставов помогло получить заработную плату жителям Новосильского района. К сотрудникам ведомства обратились 12 человек.

Как сообщили в УФССП по Орловской области, организация-должник была банкротом, когда возбуждалось производство. В результате проверки пристава стало известно, что у должника есть дебиторская задолженность, после чего дебитору выставили требования, которые он исполнил.

В итоге деньги поступили на счет приставов, а затем переведены орловцам. В 2023 году приставы восстановили права работников этого предприятия на 4,5 миллиона рублей.


Сергей Силаев
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