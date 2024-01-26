Орловских студентов пригласили поучаствовать в театральном конкурсе
Творческое соревнование посвящено дню памяти Пушкина.
Фото: архив
Региональный конкурс театральных коллективов и исполнителей "Главная роль" проводится среди обучающихся образовательных организаций. Его цель - сохранение и развитие театрального искусства, повышение исполнительского мастерства орловских студентов.
Как сообщилив пресс-службе областного правительства, ограничений по возрасту нет. Для участия необходимо направить заявки до 8 февраля 2024 по почте на электронный адрес: centrc@mail.ru.
Конкурс запланирован на 13 февраля в 11.00. Он пройдет на базе Орловского техникума агротехнологий и транспорта. Жюри оценит выступления в шести номинациях:
• кукольный театр;
• театральная постановка (в различных жанрах литературного и театрального искусства);
• литературно-музыкальная композиция;
• театр мимики и жестов;
• этюд;
• инсценировка литературного произведения.