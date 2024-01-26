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13:25, 26 января 2024 года

Орловских студентов пригласили поучаствовать в театральном конкурсе

Творческое соревнование посвящено дню памяти Пушкина.

Фото: архив

Региональный конкурс театральных коллективов и исполнителей "Главная роль" проводится среди обучающихся образовательных организаций. Его цель - сохранение и развитие театрального искусства, повышение исполнительского мастерства орловских студентов.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, ограничений по возрасту нет. Для участия необходимо направить заявки до 8 февраля 2024 по почте на электронный адрес: centrc@mail.ru.

Конкурс запланирован на 13 февраля в 11.00. Он пройдет на базе Орловского техникума агротехнологий и транспорта. Жюри оценит выступления в шести номинациях:

• кукольный театр;
• театральная постановка (в различных жанрах литературного и театрального искусства);
• литературно-музыкальная композиция;
• театр мимики и жестов;
• этюд;
• инсценировка литературного произведения.


Сергей Силаев
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