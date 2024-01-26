Орловцам предложили пройти онкоскрининг полости рта

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12:55, 26 января 2024 года
Орловцам предложили пройти онкоскрининг полости ртаСпециалисты проведут прием 27 января.
Фото: архив
Областная стоматологическая поликлиника приглашает всех желающих пройти скрининг онкологических заболеваний рта. Специалисты будут вести прием 27 января на улице Герцена, 2.
Как сообщили в департаменте здравоохранения региона, подробности можно уточнить по телефону 55-15-00. В других филиалах поликлиники ближайшая работа специалистов запланирована на 10 февраля.
Диагностика длится десять минут, безболезненна и бесплатна. С собой нужно взять полис ОМС. Пройти обследование может любой житель Орловской области.
Сергей Силаев
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