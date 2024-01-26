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12:05, 26 января 2024 года Орловскому ТТП выделят 52 миллиона рублей на погашение долгов Такое решение приняли на заседании горсовета.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

В Орле 26 января на заседании городского совета были внесены поправки в бюджет на 2024 год, которые предусматривают выделение 52 миллионов рублей трамвайно-троллейбусному предприятию города Орла. Средства МУПу необходимы для погашения кредиторской задолженности, разблокировки счетов и недопущения банкротства.



Помимо этого, на заседании стало известно о том, что 29 миллионов рублей направят на погашение долгов и разблокировку счетов образовательных учреждений.





Сергей Силаев



