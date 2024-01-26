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12:00, 26 января 2024 года Жителя Орла осудили за сброс котят с балкона Мужчину приговорили к исправительным работам.



Фото: архив

Советский районный суд вынес приговор по уголовному делу о жестоком обращении с животными.



Суд установил, что в июле 2023 года пьяный мужчина сбросил с пятого этажа двух котят – детенышей домашней кошки. Животные упали на асфальт. Один котенок погиб, другой получил серьезные травмы.



По информации пресс-службы региональной прокуратуры, виновному назначили шесть месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка в пользу государства. Пока приговор в силу не вступил.





Сергей Силаев



