Жителя Орла осудили за сброс котят с балкона

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12:00, 26 января 2024 года
Жителя Орла осудили за сброс котят с балконаМужчину приговорили к исправительным работам.
Фото: архив
Советский районный суд вынес приговор по уголовному делу о жестоком обращении с животными.
Суд установил, что в июле 2023 года пьяный мужчина сбросил с пятого этажа двух котят – детенышей домашней кошки. Животные упали на асфальт. Один котенок погиб, другой получил серьезные травмы.
По информации пресс-службы региональной прокуратуры, виновному назначили шесть месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка в пользу государства. Пока приговор в силу не вступил.
Сергей Силаев
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