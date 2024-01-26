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10:32, 26 января 2024 года В Орле при пожаре спасли человека через балкон Понадобилась лестница.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орле 25 января произошло возгорание в квартире на втором этаже многоквартирного дома на улице Цветаева. Когда пожарные приехали на место, то заметили человека на балконе, из квартиры шел дым.



По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области, спасено два человека, один из них – с помощью лестницы. Еще десять эвакуировано, никто не пострадал. В однокомнатной квартире выгорел пол. Причину произошедшего предстоит установить специалистам.





Сергей Силаев



