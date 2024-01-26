Орловщина вошла в число экологически благополучных регионов
Аналитики проанализировали обстановку с 2014 по 2022 годы.
Фото: архив "Вести-Орел"
Орловская область вошла в число наиболее экологически благополучных регионов в 2022 году. Аналитики проекта "Если быть точным" составили рейтинг благополучия регионов РФ на основе четырех показателей: загрязнение воздуха, почвы, воды и обращение с отходами.
Наиболее экологически благополучными в 2022 году оказались Орловская и Пензенская область, республики Адыгея и Марий Эл. Орловщина и республики повторилиуспех 2021 года.