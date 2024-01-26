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9:55, 26 января 2024 года Орловщина вошла в число экологически благополучных регионов Аналитики проанализировали обстановку с 2014 по 2022 годы.



Фото: архив "Вести-Орел"

Орловская область вошла в число наиболее экологически благополучных регионов в 2022 году. Аналитики проекта "Если быть точным" составили рейтинг благополучия регионов РФ на основе четырех показателей: загрязнение воздуха, почвы, воды и обращение с отходами.



Наиболее экологически благополучными в 2022 году оказались Орловская и Пензенская область, республики Адыгея и Марий Эл. Орловщина и республики повторили успех 2021 года.





Сергей Силаев



