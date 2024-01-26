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9:00, 26 января 2024 года

В орловском павильоне на выставке "Россия" продолжается Неделя образования

Эстафету у ОГУ переняли ОГАУ имени Парахина и ОГИК.

Фото: портал Орловской области

Большую программу подготовили студенты и преподаватели аграрного вуза во главе с его ректором Владимиром Масаловым. В частности, провели мастер-классы "Цифровое зрение в сельском хозяйстве" и "Увлекательная хирургия". Также состоялось знакомство с навигационным комплексом параллельного вождения "Агронавигатор плюс". Жители и гости столицы в онлайн-режиме смогли управлять сельхозтехникой в поле.

ОГИК привез на выставку молодого Ивана Тургенева и его очаровательную спутницу. С актерами в образах можно было пообщаться и сделать фото. Также студенты помогли всем желающим создать открытки с видами Орловщины, которые отправят по указанным адресам по всей стране. Об этом сообщает инфопортал Орловской области. 

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Сергей Мерцалов
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