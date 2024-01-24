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18:00, 24 января 2024 года В Орле обсудили реализацию нацпроекта "Культура" в регионе Тематический стол прошел на площадке штаба общественной поддержки.





В обсуждении национального проекта культуры в Орловской области поучаствовали работники сферы и представители профсоюзов. Обсуждались организационное, правовое и финансовое обеспечение нацпроекта.



Руководитель департамента культуры региона Наталья Георгиева сообщила, что за последние годы отремонтировано 14 культурных учреждений, десять детских школ искусств и три муниципальных музея. Также созданы два виртуальных концертных зала, восемь модельных библиотек, 26 учреждений дополнительного образования оснастили новым оборудованием.



В 2024 году на средства нацпроекта "Культура" планируется завершить второй этап строительства Баклановского дома культуры, капитальный ремонт Покровской детской школы искусств и двух домов культуры в Орловском муниципальном округе и Мценском районе.





Сергей Силаев



