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17:30, 24 января 2024 года Губернатор Клычков поручил принять меры по минимизации возможности совершения терактов Готовность области к ликвидации последствий террористических атак обсудили на оперштабе.



Фото: пресс-служба областного правительства

Губернатор Орловской области Андрей Клычков 24 января провел заседание оперативного штаба. На нам зашла речь о готовности региона к ликвидации последствий террористических актов и возникновению чрезвычайных ситуаций.



Глава региона напомнил, что средства ПВО перехватили четыре беспилотника. Последствия происшествий, по словам губернатора, минимальны, их устранят в ближайшее время. Правоохранительные органы занимаются этим случаем.



– Необходимо предусмотреть весь комплекс мер по защите населения и территорий, - поставил задачу губернатор.





Сергей Силаев



