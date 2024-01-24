Губернатор Клычков поручил принять меры по минимизации возможности совершения терактов
Готовность области к ликвидации последствий террористических атак обсудили на оперштабе.
Фото: пресс-служба областного правительства
Губернатор Орловской области Андрей Клычков 24 января провелзаседание оперативного штаба. На нам зашла речь о готовности региона к ликвидации последствий террористических актов и возникновению чрезвычайных ситуаций.
Глава региона напомнил, что средства ПВО перехватили четыре беспилотника. Последствия происшествий, по словам губернатора, минимальны, их устранят в ближайшее время. Правоохранительные органы занимаются этим случаем.
– Необходимо предусмотреть весь комплекс мер по защите населения и территорий, - поставил задачу губернатор.