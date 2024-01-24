В Орловской области на 12% подросла заболеваемость респираторными инфекциями
Зарегистрировано почти шесть тысяч обращений.
Фото: "Вести-Орел"
Управление Роспотребнадзора по Орловской области за третью календарную неделю 2024 года – с 15 по 21 января – зарегистрировало5 859 обращений по поводу ОРВИ, гриппа и COVID-19. По данным ведомства, показатель выше уровня прошлой недели на 12%. Доля заболевших детей до 14 лет составила 46,8%.
В то же время интенсивность заболеваемости новой коронавирусной инфекцией низкая. За неделю зарегистрировано 227 случаев, наблюдается небольшой рост – на 11,3% по сравнению с предыдущей неделей.
В управлении Роспотребнадзора напоминают орловцам, что при появлении симптомов не нужно заниматься самолечением. Необходимо обращаться за медицинской помощью, чтобы получить рекомендации по лечению.