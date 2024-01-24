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18:30, 24 января 2024 года В Орловской области на 12% подросла заболеваемость респираторными инфекциями Зарегистрировано почти шесть тысяч обращений.



Фото: "Вести-Орел"

Управление Роспотребнадзора по Орловской области за третью календарную неделю 2024 года – с 15 по 21 января – зарегистрировало 5 859 обращений по поводу ОРВИ, гриппа и COVID-19. По данным ведомства, показатель выше уровня прошлой недели на 12%. Доля заболевших детей до 14 лет составила 46,8%.



В то же время интенсивность заболеваемости новой коронавирусной инфекцией низкая. За неделю зарегистрировано 227 случаев, наблюдается небольшой рост – на 11,3% по сравнению с предыдущей неделей.



В управлении Роспотребнадзора напоминают орловцам, что при появлении симптомов не нужно заниматься самолечением. Необходимо обращаться за медицинской помощью, чтобы получить рекомендации по лечению.





Сергей Силаев



