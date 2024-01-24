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14:30, 24 января 2024 года Орловская студентка стала победителем Всероссийского конкурса эссе "Моя история" Ульяну Кузину наградили в Музее современной истории России в Москве.



Фото: департамент образования Орловской области

Студентка 2-го курса Мезенского педагогического колледжа Ульяна Кузина победила в конкурсе эссе "Моя история", приуроченного к 35-летию постановки спектакля "Матросская Тишина". Ульяна участвовала в номинации "Связь истории страны и личной истории человека в спектакле "Матросская тишина".



Ее поздравили ответственный секретарь координационного совета Национальной родительской ассоциации Алексей Гусев и заведующий отделом научно-просветительской работы Музея современной истории России Наталия Ильина. С видеоприветствием обратился художественный руководитель Московского театра Олега Табакова, народный артист РФ Владимир Машков.



С победителями конкурса также встретился актер Театра Олега Табакова, исполнитель роли Лапшина в спектакле "Матросская тишина" Алексей Усольцев. Он рассказал о своей работе. Завершилось мероприятие экскурсией по выставке "Моя большая земля" и знакомством с экспозицией Музея современной истории России, сообщает департамент образования Орловской области.





Сергей Мерцалов



