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14:30, 24 января 2024 года

Орловская студентка стала победителем Всероссийского конкурса эссе "Моя история"

Ульяну Кузину наградили в Музее современной истории России в Москве.

Фото: департамент образования Орловской области

Студентка 2-го курса Мезенского педагогического колледжа Ульяна Кузина победила в конкурсе эссе "Моя история", приуроченного к 35-летию постановки спектакля "Матросская Тишина". Ульяна участвовала в номинации "Связь истории страны и личной истории человека в спектакле "Матросская тишина".

Ее поздравили ответственный секретарь координационного совета Национальной родительской ассоциации Алексей Гусев и заведующий отделом научно-просветительской работы Музея современной истории России Наталия Ильина. С видеоприветствием обратился художественный руководитель Московского театра Олега Табакова, народный артист РФ Владимир Машков.

С победителями конкурса также встретился актер Театра Олега Табакова, исполнитель роли Лапшина в спектакле "Матросская тишина" Алексей Усольцев. Он рассказал о своей работе. Завершилось мероприятие экскурсией по выставке "Моя большая земля" и знакомством с экспозицией Музея современной истории России, сообщает департамент образования Орловской области. 


Сергей Мерцалов
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