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13:30, 24 января 2024 года В Железнодорожном районе Орла отремонтируют дорогу Сейчас на покрытии есть выбоины.



Фото: из архива

Прокуратура Железнодорожного района города Орла провела проверку и выяснила, что на дороге от переулка Южного до улицы Краснозоренской Орла есть выбоины, что не отвечает требованиям безопасности.



Иск об обязании проведения работ "Спецавтобазой" удовлетворил Железнодорожный суд Орла. Деньги выделят из городского бюджета, сообщили в прокуратуре. Работы будут на контроле у надзорного ведомства.





Сергей Силаев



