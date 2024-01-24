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12:55, 24 января 2024 года

Экс-начальника орловского аэроклуба обвинили в растрате более двух миллионов рублей

Следствие считает, что мужчина распоряжался деньгами в собственных интересах.

Фото: архив

Первый зампрокурора Орловской области Юрий Пахолков утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника орловского аэроклуба.

По информации пресс-службы прокуратуры Орловской области, с января 2018 года по ноябрь 2020 обвиняемый распоряжался деньгами учреждения в интересах собственных интересах и интересах родственников. В результате были незаконно присвоены и растрачены более двух миллионов рублей аэроклуба.

Уголовное дело направлено в Заводской районный суд.


Сергей Силаев
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