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12:55, 24 января 2024 года Экс-начальника орловского аэроклуба обвинили в растрате более двух миллионов рублей Следствие считает, что мужчина распоряжался деньгами в собственных интересах.



Фото: архив

Первый зампрокурора Орловской области Юрий Пахолков утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника орловского аэроклуба.



По информации пресс-службы прокуратуры Орловской области, с января 2018 года по ноябрь 2020 обвиняемый распоряжался деньгами учреждения в интересах собственных интересах и интересах родственников. В результате были незаконно присвоены и растрачены более двух миллионов рублей аэроклуба.



Уголовное дело направлено в Заводской районный суд.





Сергей Силаев



