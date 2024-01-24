Экс-начальника орловского аэроклуба обвинили в растрате более двух миллионов рублей
Следствие считает, что мужчина распоряжался деньгами в собственных интересах.
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Первый зампрокурора Орловской области Юрий Пахолков утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника орловского аэроклуба.
По информациипресс-службы прокуратуры Орловской области, с января 2018 года по ноябрь 2020 обвиняемый распоряжался деньгами учреждения в интересах собственных интересах и интересах родственников. В результате были незаконно присвоены и растрачены более двух миллионов рублей аэроклуба.
Уголовное дело направлено в Заводской районный суд.