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11:35, 24 января 2024 года В литературном музее Тургенева Орла откроется выставка "Звенят коклюшки" Экспозицию посвятили миру поэзии коклюшечного кружева.



Фото: литературный музей Тургенева

Выставка будет открыта с 25 января по 25 февраля 2024 года. В основе экспозиции – коллекция кружев работы преподавателя Орловской детской школы ИЗО Татьяны Масловой: от ранних до современных.



Как сообщили в пресс-службе областной администрации, многие изделия экспонируются впервые. А то, как линия древнего мастерства продолжается в наше время, можно увидеть в работах учениц мастера.



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Сергей Силаев



