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7:30, 24 января 2024 года В последнюю неделю января на Орловщине пройдет четыре ярмарки вакансии Найти работу можно будет в Орле, Ливнах и Мценске.





Две ярмарки вакансии с 24 по 30 января пройдут в Орле, одна в Ливнах и одна – в Мценске. Первая пройдет в центре занятости Ливенского района на улице Октябрьской, 7а 24 января с 10.00 до 11.00. Орловцам предложат вакансии мойщика, продавца, оператора вычислительных машин, повара, пекаря и кондитера.



26 января с 11.00 до 13.00 орловцев приглашают в центр занятости населения Северного района Орла на улице Раздольной, 41а. Промышленным предприятиям нужен инженер-технолог, главный технолог, шлифовщик и другие, рассказали в пресс-службе областного правительства.



29 января с 10.00 до 12.00 в центре занятости населения Мценского района в Мценске на улице Кузьмина, 1 торговое предприятие предложит орловцам ярмарки продавца, сотрудника торгового зала и комплектовщика. 30 января с 10.00 до 12.00 ярмарку проведет центр занятости населения Железнодорожного района по улице Пушкина, 12. Здесь можно будет найти работу в строительной сфере и сфере ЖКХ.





Сергей Силаев



