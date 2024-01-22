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18:30, 22 января 2024 года

В Орловской области за год выдали более 100 разрешений на строительство

И более 90 – на ввод помещений в эксплуатацию.

Фото: "Вести-Орел"

В областном правительстве 22 января на аппаратном совещании рассмотрели итоги работы управления градостроительства в 2023 году и обсудили планы на 2024 год.

Подготовка градостроительных планов, выдача разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, наполнение созданной в прошлом году Государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Орловской области – это часть направлений, которые были реализованы в прошлом году и работа над которыми продолжается в наступившем году, - отметил глава региона Андрей Клычков.

Управление градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области в 2023 году:

• подготовило 780 градостроительных планов земельных участков;
• приняло 60 решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного использования земельных участков;
• выдало 102 разрешения на строительство, в том числе многоквартирных жилых домов - 18;
• подготовило 104 продления разрешений на строительство и 52 внесения изменений в разрешения на строительство;
• выдало 87 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, в том числе многоквартирных жилых домов – 22.

По состоянию на 1 января 2024 года заключены четыре договора по комплексному развитию территорий общей площадью 38 гектаров. Предполагаемая площадь жилищного строительства – 224 тысячи квадратных метров.


Сергей Силаев
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