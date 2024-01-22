понедельник 22.01.2024 16:03:27 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

15:30, 22 января 2024 года

Директора орловской организации заподозрили в неуплате 20 миллионов рублей налогов

Уголовное дело возбудил следственный комитет.

Фото: архив "Вести-Орел"

Следственные органы расследуют уголовное дело, заведенное на основании материалов УМВД И УФНС по Орловской области в отношении экс-директора строительной компании. Женщину подозревают в уклонении от уплаты налогов в крупном размере.

Как предварительно установили в региональном СК, женщина с 2019 по 2022 уклонилась от уплаты налогов, будучи директором. Она создала схему искусственного документооборота с использованием девять формально существующих организаций.

Действия подозреваемой повлекли за собой уклонение от уплаты налогов в виде налога на добавленную стоимость, налога на прибыль организации в крупном размере на общую сумму свыше 20 млн рублей, - пояснили в СУ СК РФ по Орловской области.

Сейчас устанавливаются обстоятельства преступления, а также другие причастные к нему лица. Расследование продолжается.


Сергей Силаев
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.