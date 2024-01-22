Директора орловской организации заподозрили в неуплате 20 миллионов рублей налогов
Уголовное дело возбудил следственный комитет.
Фото: архив "Вести-Орел"
Следственные органы расследуют уголовное дело, заведенное на основании материалов УМВД И УФНС по Орловской области в отношении экс-директора строительной компании. Женщину подозревают в уклонении от уплаты налогов в крупном размере.
Как предварительно установили в региональном СК, женщина с 2019 по 2022 уклонилась от уплаты налогов, будучи директором. Она создала схему искусственного документооборота с использованием девять формально существующих организаций.
– Действия подозреваемой повлекли за собой уклонение от уплаты налогов в виде налога на добавленную стоимость, налога на прибыль организации в крупном размере на общую сумму свыше 20 млн рублей, - пояснилив СУ СК РФ по Орловской области.
Сейчас устанавливаются обстоятельства преступления, а также другие причастные к нему лица. Расследование продолжается.