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15:30, 22 января 2024 года Директора орловской организации заподозрили в неуплате 20 миллионов рублей налогов Уголовное дело возбудил следственный комитет.



Фото: архив "Вести-Орел"

Следственные органы расследуют уголовное дело, заведенное на основании материалов УМВД И УФНС по Орловской области в отношении экс-директора строительной компании. Женщину подозревают в уклонении от уплаты налогов в крупном размере.



Как предварительно установили в региональном СК, женщина с 2019 по 2022 уклонилась от уплаты налогов, будучи директором. Она создала схему искусственного документооборота с использованием девять формально существующих организаций.



– Действия подозреваемой повлекли за собой уклонение от уплаты налогов в виде налога на добавленную стоимость, налога на прибыль организации в крупном размере на общую сумму свыше 20 млн рублей, - пояснили в СУ СК РФ по Орловской области.



Сейчас устанавливаются обстоятельства преступления, а также другие причастные к нему лица. Расследование продолжается.





Сергей Силаев



