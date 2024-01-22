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13:00, 22 января 2024 года

Орел от снега и льда убирают 77 дворников и 55 машин

Трудятся во всех районах города.

Фото: Ольга Супонева

В Орле продолжается зимняя уборка. В понедельник, 22 января, на улицы вышли 50 спецмашин, 77 человек трудятся в ручном режиме.

Как сообщили в городской администрации, идет расчистка от снега и льда центральных дорог и тротуаров. Работают КДМ, самосвалы, тракторы, погрузчики. Уберут лед и посыплют пескосоляной смесью сегодня тротуары по следующим улицам: 60 лет Октября, Горького, Ленина, Салтыкова-Щедрина, Красноармейская, Октябрьская, Болховское шоссе, Брестская, Полесская, Машкарина, Космонавтов, Бурова, Тургенева, 7 Ноября, Пушкина, переулки Почтовый, Южный, площадь Ленина, переулки Пищевой, Маслозаводской, Привокзальную площадь и другие.

Снег планируется вывезти с улиц Новой, Веселой и Зои Космодемьянской.


Ольга СУПОНЕВА
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