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11:51, 22 января 2024 года Орловцы могут направлять властям обращения с помощью Госуслуг В этом поможет платформа обратной связи на портале.



Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Жители Орловской области могут направлять обращения в органы власти через платформу обратной связи через форму на портале Госуслуг. Также есть возможность участвовать в опросах, голосованиях и обсуждениях.



Платформа обратной связи включает в себя четыре основных компонента: обращения, опросы, голосования, а также госпаблики, предполагающие централизованное управление аккаунтами в соцсетях и мессенджерах.



Как пояснили в пресс-службе областного правительства, основная цель платформы - решение актуальных проблем жителей региона. Сервис позволит получать объективную информацию об имеющихся проблемах и принимать меры для их решения.





Сергей Силаев



