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11:31, 22 января 2024 года Мать из Орловской области попалась на мошенничестве с пособиями Женщина незаконно получала чернобыльские.



Фото: Ольга Супонева

В Орловской области полицейские завели уголовное дело на женщину, незаконно получавшую социальные выплаты. Орловчанке придется отвечать перед законом по статье "Мошенничество" из-за чернобыльских выплат.



В пресс-службе УМВД России по Орловской области рассказали, что 30-летняя орловчанка и двое ее детей были прописаны в Болховском районе - зоне с льготным статусом. Женщина получала чернобыльские на себя и детей, пособие по уходу за ребенком до трех лет, а также компенсацию за молочную кухню. Но по факту семья не жила по месту прописки, Соцфонд орловчанка не уведомила об этом. С 2018 по 2023 год общая сумма незаконно полученных средств превысила 300 тысяч рублей.



- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Предварительное расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в ведомстве.











Ольга СУПОНЕВА



