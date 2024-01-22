Стало известно, сколько будет стоить выезд из Зареченского микрорайона Орла
Цифры озвучил мэр областной столицы Юрий Парахин.
Фото: архив сайта "Вести-Орел"
На аппаратном совещании 22 января у губернатора Орловской области Андрея Клычкова было озвучено, во сколько обойдется городскому бюджету третий выезд из Зареченского микрорайона Орла.
– Предусмотрено строительство дороги из микрорайона Зареченский по улице Витольда Почернина, протяженность - 855 метров. Стоимость объекта - 218 миллионов рублей. Готовим документы на торги, - сказал Юрий Парахин.
Напомним, движение по дороге планируетсядвухполосное. Каждая полоса по 3,5 метра, плюс 2 метра тротуаров и 1,5 метра велодорожек с каждой из сторон.