Главная » Новости



12:30, 22 января 2024 года Стало известно, сколько будет стоить выезд из Зареченского микрорайона Орла Цифры озвучил мэр областной столицы Юрий Парахин.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

На аппаратном совещании 22 января у губернатора Орловской области Андрея Клычкова было озвучено, во сколько обойдется городскому бюджету третий выезд из Зареченского микрорайона Орла.



– Предусмотрено строительство дороги из микрорайона Зареченский по улице Витольда Почернина, протяженность - 855 метров. Стоимость объекта - 218 миллионов рублей. Готовим документы на торги, - сказал Юрий Парахин.



Напомним, движение по дороге планируется двухполосное. Каждая полоса по 3,5 метра, плюс 2 метра тротуаров и 1,5 метра велодорожек с каждой из сторон.





Сергей Силаев



