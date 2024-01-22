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11:00, 22 января 2024 года Чемпион мира по боксу Эдуард Трояновский подарил детям сладкие подарки Орловский спортсмен посетил детские сады и школы Московской области.



Фото: пресс-служба мэрии

Орловский боксер Эдуард Трояновский 19 января принял участие в благотворительной акции "Бокс за сильную Россию". Спортсмен побывал в школах и детских садах Серпухова в Московской области в составе экс-чемпионов мира Федора Чудинова, Светланы Кулаковой и других титулованных боксеров.



– Мы подарили детям сладкие подарки,поздравили с наступившими праздниками, а также подарили частичку радости и тепла от Федерации бокса России. Такие мероприятия - это отличная инициатива, которую необходимо поддерживать из года в год. Я с большим удовольствием участвую в данных проектах, ведь это отличная возможность провести диалог с детьми, рассказать о значении спорта и бокса, - цитирует пресс-служба администрации Орла Эдуарда Трояновского.





Сергей Силаев



